Maluma actuará en Qatar pese a la polémica que rodea al Mundial Maluma, junto a la cantante libanesa Myriam Fares, será el encargado de amenizar el festival en Qatar previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dua Lipa dijo que no. Rod Stewart se negó y Shakira parece que nunca lo consideró. Pero Maluma cumple un deseado sueño. Pese a la polvareda que levanta la situación de los derechos humanos en Qatar, el colombiano confirmó emocionado su participación en la celebración de la Copa del Mundo. El cantante dio a conocer que viajará a Qatar, donde fungirá como presentador de los eventos previos a la inauguración de la competencia. Junto a la artista libanesa Myriam Fares, Maluma interpretará el tema oficial del Mundial en el evento para fanáticos, un día antes del partido de inauguración en el que se enfrentarán las selecciones de Qatar y de Ecuador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma Billboard Latin Music Week 2022 Maluma | Credit: Photo by Manny Hernandez/Wireimage A través de sus redes sociales, Maluma dio a conocer la noticia, junto a una probadita del esperado tema. "Colombia sí va al mundial", confirmó en su cuenta de Instagram, en referencia al hecho de que la selección cafetera no se clasificó para esta cita mundialista. "Vamos a cantar en el fan evento la canción oficial dela @fifaworldcup #TukohTaka". Maluma y Myriam tomarán el escenario del Live Stage este sábado 19 de noviembre, como los primeros cantantes en participar en el evento, que promete reunir a grandes artistas golbales. Al parecer, la presentación no contará con la participación de Nicki Minaj, quien también canta en el tema. Por el momento, Nicki no ha confirmado ni negado su presencia.

