Maluma sube la temperatura al enseñar su marcado abdomen ¡Míralos!

Maluma sube la temperatura al enseñar su marcado abdomen

Maluma luciendo su tonificado cuerpo en esta cuarentena. "¿Quién es el amor de tu vida?", preguntó el colombiano en el pie de esta foto.

El futuro esposo de Francisca Lachapel, Franceso Zampogna, le dedicó unas dulces palabras a la presentadora en el día de su cumpleaños. "Espero hayas disfrutado tu cumpleaños tanto como yo. Tu felicidad es contagiosa para todos aquellos que tienen la dicha de estar en tu presencia. Eres una bendición".

El actor Julián Gil con sombrero y poncho celebrando el Cinco de Mayo en casa. "Gracias México por abrirme su casa y darme tanto amor".

A través de sus redes sociales, el actor Fabián Ríos conmemoró el cumpleaños de su pareja Yuly Ferreira. "Te amamos".

Acaba de cumplir 38 años y, sin duda, para Vanessa Bryant ha sido el cumpleaños más triste de su vida. Lo ha hecho sin sus dos grandes amores, su difunto esposo Kobe Bryant y su amada hija Gianna. A pesar de su ausencia, no ha faltado la fiesta y con ella un montón de momentos memorables donde estuvieron presentes estas bellas almas.

Irina Baeva luciendo su espectacular figura en Acapulco, donde está pasando la cuarentena junto a su novio, el actor Gabriel Soto. "Mira más allá de lo que ves".

"La vida nos sorprendió. Yo me cuido para cuidar de mis compañeros de trabajo, de mi familia, de personas a las que no conozco. Es un acto de empatía, respeto y amor hacia los demás", Andrea Legarreta.

La actriz Danna García publicó esta foto al natural. "En el aquí y en el ahora".

"Tal veces no llegue a las expectativas de los demás. No soy menos, no he fallado, simplemente soy la realidad y no lo ideal. Por eso amo a Cristo, caí corta de Su gloria y con todo me amó. Cristo entiende, Él no llegó a la expectativa de su pueblo y lo rechazaron. No era lo que esperaban. Es mucho más de lo que imaginamos. Y mucho más de lo que merezco", Rosie Rivera.

