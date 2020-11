Close

Fallece actriz de “Los Ricos También Lloran” y "Rosa Salvaje" El mundo de las novelas está de luto al enterarse de la triste pérdida de Malenni Morales, esposa del actor Otto Sirgo. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de las novelas está de luto al haber fallecido hoy, día 21 de noviembre, la actriz Malenni Morales, esposa del actor Otto Sirgo. Así lo anunciaron en las redes la Asociación Nacional de Intérpretes de México, conocida por sus siglas de ANDI. “Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la socia intérprete Malenni Morales. Actriz recordada por su participación en “Los ricos también lloran”, "Pelusita” y “Mujer: casos de la vida real”. A sus familiares y amigos, les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. En especial a su esposo, nuestro compañero y querido amigo, Otto Sirgo”, dijo el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz había participado en otras importantes novelas de renombre como Rosa salvaje, La pícara soñadora y Luz Clarita. Últimamente, hemos podido ver a su esposo Otto Sirgo en Falsa Identidad e Ingobernable. Image zoom Credit: IG Otto Sirgo Tan pronto se dio a conocer la triste noticia, muchas celebridades reaccionaron ante la sensible pérdida. Sugey Abrego quiso enviar un “abrazo solidario”, mientras que Rocío Banquells se mostró muy conmovida: “No lo puedo creer… Mi más sentido pésame a su esposo y a sus hijas”. Otros como Raquel Garza, Arlette Pacheco y Fernando Ciangherotti quisieron dejar sus condolencias en el muro de ANDI. Aunque se desconocen las causas de su muerte, ella había padecido un cáncer de pulmón, del que su esposo habló en septiembre en De Primera Mano: “No tenía ningún síntoma de nada, fue a través de un estudio de rutina que se descubrió que lo tenía”. La pareja ha estado casada 46 años.

