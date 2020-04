El sexy bikinazo de la actriz Yuliana Peniche, la "maldita lisiada" de María la del Barrio Así de hermosa luce la actriz recordada por su memorable papel en la exitosa telenovela de Televisa de mediados de los años noventa. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz mexicana Yuliana Peniche enseñó su lado más sexy en una foto que compartió en sus redes sociales presumiendo su tonificada figura en traje de baño. La estrella de Televisa que interpretó a la joven hijastra en silla de ruedas de la villana de María la del Barrio, hoy ya tiene 38 años y en su mensaje rindió homenaje a la ciudad turística mexicana de Cancún, por su aniversario número 50. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peniche saltó a la fama siendo apenas una adolescente de 14 años con su rol de Alicia Montalbán en María la del Barrio, protagonizada por una de las parejas favoritas de la época: Thalía y Fernando Colunga. Con este personaje, la actriz no solo consiguió proyección internacional, sino que con el paso de los años adquirió aún más fama en las redes gracias a la recordada escena en la que la genial villana interpretada por Itatí Cantoral le espeta lo de "¡maldita lisiada!" y que se convirtió en material de meme. La también conductora de televisión ha continuado su carrera de actriz en producciones como como La rosa de Guadalupe, Salomé y Destilando amor. En la actualidad vive su propia historia de amor junto al futbolista José Luis Parejita López, con tiene un sólido romance desde hace varios años. Recientemente estuvieron separados por seis meses debido a que el deportista participó en el reality Exatlón que se graba en la República Dominicana y se transmite por Telemundo. Advertisement

Close Share options

Close View image El sexy bikinazo de la actriz Yuliana Peniche, la "maldita lisiada" de María la del Barrio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.