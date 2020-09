La 'maldición de Garibaldi': así sufrieron algunos de sus integrantes tras salir del grupo El fallecimiento de Xavier Ortiz no es el único capítulo doloroso de los integrantes del famoso grupo mexicano. Otros componentes también han vivido duros episodios. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su nombre hacía alusión a una de las plazas más alegres y culturales de la capital mexicana, Garibaldi. Así era este grupo musical, alegre, colorido y con unas coreografías de lo más modernas y movidas que enamoraron al mundo a finales de la década de los 80. La muerte de uno de sus integrantes, Xavier Ortiz, ha llenado de tristeza a sus seguidores de toda la vida y a los compañeros que llegaron a formar una familia profesional. La marcha del exmarido de Patricia Manterola no es el único caso triste dentro de los componentes de la famosa banda. Otros de sus cantantes como Pilar Montenegro o Charly López también vivieron capítulos tristes. ¿Estamos ante la maldición de Garibaldi? Quizás no sea para tanto pero cuando sus integrantes iniciales, entre los que se encontraban los anteriormente citados junto a Sergio Mayer y Luisa Fernanda, fueron saliendo, sus vidas profesionales, a modo general, y sus carreras nunca fueron las mismas. Image zoom Mezcalent En el caso de Charly López, reconoció para Cadenatres que su vida había sido una montaña rusa llena de subidas y bajadas. Problemas económicos, laborales y emocionales. "Mi vida ha sido toda de caídas y levantadas", expresó sincero. En medio de esta espiral de obstáculos reconoció haber recurrido al alcohol pero también haber sido capaz de superar ese infierno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su separación, no precisamente amistosa con su expareja, Ingrid Coronado, también integrante de Garibaldi tras la marcha de Manterola también fue un durísimo golpe, y no porque se acabara el amor, sino por la demanda que recibió de su parte sobre el hijo que ambos tuvieron. A día de hoy, Charly está más motivado y feliz que nunca, un deportista nato y en plena forma que ha lamentado mucho la pérdida de su amigo y compañero Xavier. Quien también vivió una etapa turbulenta tras su salida de Garibaldi fue Pilar Montenegro. Ella fue de las pocas que logró grabar un tema que fue todo un éxito después de dejar al grupo y que se cantó a viva voz en muchos países. La intérprete de "Quítame a ese hombre del corazón" era asediada por la prensa de forma especial y un día decidió poner punto y final a esta vida de flashes y cámaras persiguiéndola. Image zoom ¿Cómo? Desapareciendo. Poco más se supo de ella hasta que hace poco volvimos a verla en las redes sociales celebrando sus espectaculares 48 años. Pero hasta llegar aquí hubo un proceso muy doloroso que le causó mucho daño. Su compañero Charly fue quien primero nos adelantó que estaba bien pero harta de los chismes. “Me dijo ‘estoy perfectamente bien negrito; me siento muy bien. No quiero medios'”, explicó. “Sintió que la atacaron mucho, en un momento dado, en algunas situaciones y se sintió, yo creo que ofendida o ya no le gustó. Y ya no quiere estar en el medio. Es respetable”. Otros medios apuntaron que Pilar sufre de Ataxia, una enfermedad que produce la descordinación de algunas partes del cuerpo. Algo que ella nunca ha confirmado porque nunca más volvió a dar una entrevista. "Está enfermita pero ni a nosotros nos comenta nada", expresó en su momento el fallecido Xavier Ortiz al ser preguntado por el programa Ventaneando hace unos años. "Es una cuestión muy personal y ella llegó a tal punto que en que dijo 'pues ya no quiero más medios en mi vida'". Estas imágenes del mes de agosto son las más recientes y demuestran que sigue manteniendo la misma sonrisa que en su momento enamoró tanto al público. Esperamos que desde donde esté se encuentre bien.

Close Share options

Close View image La 'maldición de Garibaldi': así sufrieron algunos de sus integrantes tras salir del grupo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.