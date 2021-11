Se casó Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz La activista paquistaní de derechos humanos hizo el sorpresivo anuncio de sus nupcias y compartió imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Malala Yousafzai Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Malala Yousafzai, la joven paquistaní que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014 se ha casado. Así lo dio a conocer la graduada de la prestigiada Universidad de Oxford al apoderarse de sus redes para compartir imágenes de su íntima y tradicional boda con el apuesto Asser Malik. "Hoy marca un día muy preciado en mi vida", exclamó Yousafzai, quien actualmente tiene 24 años y vive en Inglaterra tras graduarse en 2020 de la prestigiada Universidad de Oxford donde estudió filosofía, economía y política. "Asser y yo nos dimos el sí para ser compañeros de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia nikkah en nuestro hogar de Birmingham con nuestras familias", prosiguió Malala al revelar detalles de sus nupcias. "Por favor, mándenos sus plegarias. Estamos emocionados de andar juntos el camino que tenemos por delante". De acuerdo con CNN el flamante marido de la autora y activista es gerente de operaciones del consejo de cricket de la ciudad de Lahore. Malala Yousafzai Credit: IG/Malala SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Malala con la actriz y activista Angelina Jolie en septiembre pasado abogando por los derechos de niños y jóvenes: Malala se hizo famosa mundialmente tras sobrevivir un sangriento atentado por parte de los talibanes cuando tenía solo 15 años y se dirigía a la escuela. Su larga recuperación le dejó el rostro marcado pero no detuvo su activismo en favor de la educación y los derechos básicos de la mujer y otros grupos desprotegidos en su natal Paquistán y más allá de sus fronteras. En 2014, a la edad de 17 años, Malala se convirtió en la persona más joven en la historia en recibir el Nobel de la Paz. ¡Felicidades a los novios!

