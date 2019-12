Maky Soler reaparece radiante y más feliz que nunca tras los rumores de un nuevo romance La ex de Juan Soler ha sorprendido a todos con una imagen mucho más rejuvenecida y espléndida. Parece que el flechado de Cupido le ha sentado de lo más bien. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se ha dicho mucho sobre ella pero Maky Soler se ha mantenido en silencio. La actriz argentina ha dado la cara y ha reaccionado a los rumores de un nuevo romance con una fotografía donde se ve espléndida. A través de su perfil de Instagram, la ex de Juan Soler ha gritado al mundo que está feliz y, sobre todo, muy guapa, guapísima. Siempre se ve linda pero ahora mucho más. Dicen que el amor es una inyección de belleza, así que de ser cierto a Maky le ha sentado a las mil maravillas. En la imagen de este fin de semana, la feliz mamá se dispone a salir de fiesta, momento para el cual se ha maquillado como toda una diva y que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Por su parte, Juan Soler siempre de lo más divertido, también ha compartido una cómica publicación donde invita a las féminas que se atrevan a conocer los tesoros escondidos de este feliz divorciado. Aunque hace días dio a entender que estaba conociendo a alguien especial, por el momento lo mantiene en secreto. También ha mostrado públicamente su apoyo a la madre de sus hijos en lo que se refiere a la nueva relación que supuestamente acaba de iniciar su ya ex, a quien le une una gran amistad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Deseo que Maky tenga una vida sensacional porque se lo merece porque es una gran mujer, es una gran persona, y si ya eligió a alguien ha de ser un buen tipo como lo soy yo", dijo el actor al programa Suelta la sopa. Del posible nuevo novio en cuestión se sabe que es un empresario mexicano llamado Enrique Hernández-Pons Méndez. y que le ha devuelto la sonrisa a la también presentadora. Ella no ha dicho ni pío pero esta imagen con la belleza subida dice mucho más que mil palabras. Advertisement

