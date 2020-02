Maky Soler hace una dura reflexión sobre el amor. ¿A qué y a quién se refiere? La actriz y conductora argentina ha hecho una reflexión que ha dejado a sus fans en un mar de dudas. "No creo que el amor de tu vida sea quien te ha dejado por irse con alguien más". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Está soltera y sin novio. Maky Soler vive una luna de miel consigo misma y a la vista está. Luce más bella, sexy y atrevida que nunca. Eso en lo físico. En lo demás también le va espectacular. Se acaba de mudar a México para comenzar una nueva aventura laboral y parece que el cambio le ha sentado muy bien. En el amor sigue tranquila pero eso no significa que no haga sus reflexiones y exprese lo que siente al respecto. De hecho su última publicación en redes ha despertado una gran curiosidad al dar un consejo muy llamativo acerca de este sentimiento tan universal. “No creo que el amor de tu vida sea con quien has terminado más de seis veces, tampoco creo que lo sea quien te ha dejado por irse con alguien más”, dice la primera parte del escrito. Dicho pensamiento ha sido muy aplaudido por sus seguidores que le han dado absolutamente la razón. ¿Para qué seguir si no hay salida? “No te atores en lo que no es. ¡Confía! La vida es hermosa deja que te sorprenda”, ha escrito junto a esta llamativa cita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella desde luego no se puede quejar. Aunque se separó hace ya más de un año de su exmarido Juan Soler y padre de sus dos hijas, vivieron una preciosa historia de amor. Por eso es difícil pensar que este profundo escrito sea una indirecta para el actor argentino. Image zoom Mantienen una relación muy cordial y siempre han hablado respetuosamente el uno del otro. Entonces, ¿a qué se debe este comentario? Quizás a nadie, o quizás sí. Lo cierto es que Maky lo tiene claro, nada de relaciones tóxicas que nos quiten la oportunidad de ser feliz. Nos unimos a tu reivindicación. El amor es otra cosa. Advertisement

Close Share options

Close View image Maky Soler hace una dura reflexión sobre el amor. ¿A qué y a quién se refiere?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.