Maky Soler dedica una amorosa dedicatoria a su ex, Juan Soler, por el Día del Padre La actriz y conductora tuvo un precioso detalle con el actor y padre de sus dos hijas, al que felicitó en este día con un video de lo más emotivo Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del Día del Padre, celebridades y anónimos inundan las redes con mensajes de felicitación a los papás de la casa. Todas ellas son especiales y llegan cargadas de sentimiento, pero hay una que nos ha tocado especialmente el corazón, y es la de Maky Soler a su ex, Juan Soler. A pesar de estar separados desde hace más de dos años, la actriz argentina ha compartido un video entrañable del actor junto a sus dos hijas, Mía y Azul, que demuestra el gran amor y respeto que se tienen. "¡Feliz día del padre a este par que son una divinidad de personas! ¡Gracias por ser los mejores padres! Admiración siempre", expresó la también conductora de 46 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la cariñosa grabación casera, Maky publicó una foto de su padre con Juan en la que suegro y yerno sonríen felices, sin duda, dos de los hombres más importantes de su vida. El actor respondió agradecido dando a Me Gusta a la publicación que demuestra que entre ellos existe una relación maravillosa por sus pequeñas y por todo lo bonito que vivieron. Por su parte, el protagonista de Cuando me enamoro mandó su felicitación más personal a su progenitor, que ya no está con él. Lo hizo a través de un precioso mensaje de voz en el que le recuerda como un ser humano amoroso que llenó su vida de lecciones y cariño. "Quienes están con ellos, jamás dejen de decirles cuanto los aman, los que no los tenemos con nosotros, ¡tampoco dejen de decirles cuánto los aman!", escribió emocionado. ¡Muchísimas felicidades a Juan y a todos los papás del mundo!

