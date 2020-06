Maky Soler revela por qué sigue usando el apellido de su ex Juan Soler Maky Soler respondió las incesantes preguntas de fans sobre su decision de seguir usando el apellido de su expareja, el actor Juan Soler. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Soler y Maky Soler sorprendieron a muchos al anunciar la noticia de su separación tras 15 años de matrimonio y dos hijas en común. Si bien el suceso sucedió en noviembre de 2018, muchos fans aún anhelan que la parejita se reconcilie en algún momento. Tras las incesantes preguntas de cibernautas sobre su decision de seguir usando el apellido de su expareja, Maky dijo: “No me gusta dar explicaciones pero parece que tengo ¡qué horror!”, dijo la actriz a través de sus InstaStories. “Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre de usuario tan fácilmente. Las oficinas [de Instagram] están cerradas, yo no soy buena con la tecnología [y] la verdad que no me molesta”. Eso sí, Maky aseguró que apenas pueda cambiar su apellido en redes lo cambiará. “Los amo, espero les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cual es la preocupación”, finalizó. ¿Por qué sigue usando el apellido de su ex? Escucha las declaraciones de Maky Soler: La pareja de actores se juró amor eterno el 20 de diciembre del 2003 y tienen dos hijas: Mía y Azul. En el 2007, Juan Soler y su esposa Maki no pudieron ocultar su felicidad tras el nacimiento de su segunda hija, Azul. “Cada vez que estás embarazada sientes miedo, pero ya estando en el momento no, me sentí supertranquila y en muy buenas manos”, afirmó la artista en aquel entonces. “Estoy orgulloso de tener una esposa como Maki, de tener a mis hijas, lo más importante es la familia, es lo más maravilloso que le puede pasar a un hombre”, resaltó Soler en el 2007. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja era una de las más queridas en la industria y siempre presumían su felicidad con todos sus seguidores. Image zoom Alexander Tamargo/WireImage "Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países. El mantener una distancia constante no fue favorable para nuestra relación", expresó la pareja en el comunicado. “Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de nuestras hijas que siempre serán nuestra prioridad".

