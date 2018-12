Ramiro Fumazoni habla de la supuesta infidelidad como causa de separación entre Maki y Juan Soler  

Los rumores de que la separación entre Maki y Juan Soler fue a causa de una infidelidad por parte del actor han sido constantes. Sin embargo, Ramiro Fumazoni, quien es amigo íntimo del protagonista de la telenovela “Ángela”, echó por la borda todas esas especulaciones y salió e defensa de su también colega.

“Eso de los engaños es toda una mentira”, advirtió Fumazoni a los medios de comunicación. “Lo puedo decir porque soy hermano [de alma] de Juan [Soler]. No hubo engaños de ninguna parte. No me gusta meterme en ese tipo de cosas, es algo muy personal”.

Alexander Tamargo/WireImage

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El histrión mencionó que su estrecha relación con Soler tiene más de veinte años; incluso, compartieron departamento en alguna ocasión. Cuando todavía no se daba el primer encuentro entre Maki y su todavía marido. Ahora, considera que el proceso de separación se está llevando a cabo en los mejores términos porque la pareja solamente busca el bienestar de sus pequeñas.

Mezcalent.com

“Tiene que ver por el bien de sus hijas, sobre todo mi ahijada Mía y Azul, que las adoro. Lo mejor para que las niñas no salgan mal de este proceso”, explicó. “[Juan Soler] tiene su departamento aquí en México, Maki está en Miami. Ellos están teniendo una excelente relación de amigos y creo que eso es lo importante por el bien de sus hijas”.

Ramiro Fumazoni prefiere no intervenir en este proceso que considera “uno no se tiene que meter en las relaciones de nadie”; por lo tanto, solo ofrece el apoyo pertinente como amigo de Juan Soler.