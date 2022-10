Maki revela que sufrió un importante padecimiento cuando estaba casada con Juan Soler Por primera vez, Maki habla de la enfermedad que sufrió y que mantuvo en secreto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Maki y Juan Soler estuvieron juntos por 15 y procrearon dos hijas en común. Tras el divorcio, los actores mantienen una buena relación y se siguen apoyando cuando se necesita. Lo que se desconocía es que la actriz pasó un momento muy difícil tras convertirse en madre, se trata de depresión postparto. "Tuve depresión postparto, pero a veces no sabes. Ahorita hay una apertura en lo que es salud mental y como que la gente [está haciendo consciencia del tema]", reveló Maki a los medios de comunicación. "Pero decía 'no, soy así. Soy una persona negativa, es parte de mi personalidad'. Nunca me di cuenta que tenía un síndrome que me pude haber tratado". La también conductora reveló que nunca le dijo a su entonces marido porque trataba de demostrar que estaba bien; por lo tanto, no recibió apoyo alguno debido a que, por desconocimiento, libró esa batalla sola y en total hermetismo; por ello, pide que quienes lo padezcan busquen ayudan profesional. Juan Soler y Maki 2014 Billboard Latin Music Awards - Arrivals Credit: Alexander Tamargo/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Juan Soler] no sabía, no le decía nadie como me sentía ¡qué fuerte, no!. Creo que para él fue una etapa muy difícil estar con una persona que tenía eso, pero no lo demostraba", confesó. "Era una cosa que iba por dentro. Creo que muchas personas deben pasar por situación así. Vayan, atiéndanse; no crean que es normal sentir eso". Ahora, Maki está feliz con su vida de soltera y al cuidado de sus hijas; ha declarado en diversas ocasiones que no está cerrada al amor, pero aún no ha encontrado una pareja.

