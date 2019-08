Maki Soler sale en defensa de Juan Soler después de que al actor le llovieran críticas por comentarios sobre México

La actriz y presentadora argentina Maki Soler —madre de las hijas Mia y Azul del actor Juan Soler— salió en defensa de él después de que le llovieran críticas por comentarios que hizo sobre México. El protagonista de telenovelas como Cañaveral de pasiones y Pueblo chico, infierno grande dijo en una reciente entrevista sobre el país azteca: “Aunque me considero mexicano, no traería a mis hijas a vivir aquí, pues hay mucha inseguridad y violencia”. El actor, nacido en Argentina, añadió sobre México, país del cual obtuvo la ciudadanía: “Como ciudadano puedo decir que hay muchas cosas que están fuera de control”. Además criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador: “El presidente no habla con jerarquía que debería, además de que solo promete cosas y no las cumple”.

Image zoom (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images)

Estos comentarios desataron una ola de críticas en Twitter, donde usuarios le pidieron al actor que regresara a su natal Argentina y que no se expresara como mexicano.

TODO MEXICO CON JUAN SOLER . pic.twitter.com/u4OHKkp4Oq — lynn🌸 (@AstridLy05) August 1, 2019

Maki Soler no se quedó callada al ver las críticas y compartió un mensaje en Instagram defendiendo a Juan Soler. “Anoche tristemente leí un montón de comentarios muy desafortunados hacia @juansolervalls, algo que me genera muchísimo dolor. En primer lugar por que él jamas hizo ningún tipo de declaración, pero más que eso si hay ALGUIEN que ama Mexico es él”, aseguró ella. “Con todo el amor del mundo adoptó el gusto por su comida, su forma de hablar y hasta renunció a su nacionalidad para orgullosamente convertirse en mexicano no solo para México, si no también para el mundo entero. [Es] un hombre leal de una pieza que sería capaz de entregarlo todo por lo que cree. Nuestras hermosas hijas son mexicanas y así lo viven, hablan con ese acento hermoso, tienen la amabilidad mexicana que es única en el mundo y cantan el himno mexicano por que es suyo, así las criamos y en eso creemos. Yo siempre amaré México con todo mi corazón”.

Maki concluyó en su mensaje: “Solo les pido que no ataquen a quien más los ama … cuando el padre de Juan falleció lo que más duele es haber dejado de compartir tiempo con los que uno ama … pero uno elige y Juan cada día de su vida sigue eligiendo México… no lo castiguen por que no se lo merece”.

Tras la controversia, el propio Juan Soler escribió en Instagram el siguiente mensaje: “Observo, callo, me decepciono y sigo avanzando. No voy a dejar de decir lo que pienso. Aunque te enojes…los mexicanos nacemos donde se nos antoja. Y los argentinos morimos donde elegimos. Lo mejor de ambos mundos habita en el alma”.