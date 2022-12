Maki reacciona al nuevo romance de ex Juan Soler Luego que se diera a conocer que Juan Soler ha iniciado una nueva relación sentimental con la conductora Paulina Mercado, su exesposa Maki Moguilevsky se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Juan Soler inició una relación sentimental con Paulina Mercado, su compañera en el matutino Sale el sol. Ante ello, su exesposa Maki Moguilevsky decidió pronunciarse al respecto. "Para mí es importante decirle que mi vida no es negociable; que no publico mi vida, que no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida. De hecho, casi nadie, sólo mis círculos muy cercano y muy cerrado saben cuál es mi relación sentimental. Y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la cual me gusta moverme y en la cual me siento cómoda", advirtió Moguilevsky en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Respeto mucho a la gente que le gusta exhibir sus relaciones, en el caso de Juan Soler, el papá de mis hijas, es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho, pero no es mi caso". La actriz quiso zanjar el tema de una vez por todas y fue muy clara en asegurar que "no voy a dar entrevistas" sobre este asunto. "Aquí se cierra un tema. A Juan le tengo cariño, es el papá de mis hijas. La persona con la que esté me va a caer bien también porque estoy segura que elegirá a una persona correcta para compartir sus días, vida, meses", continuó. Maki, Juan Soler Credit: John Parra/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No voy a volver a hablar del tema. Llevo cuatro años separada y creo que cada quien tiene el derecho de rehacer su vida", advirtió. "También es poner un límite y darme mi lugar, y dónde quiero transitar, y con mis hijas que son a las únicas que les debo explicaciones y, por supuesto, están enteradas de lo que siento". Maki Moguilevsky solo quiere lo mejor para su ex Juan Soler. "Que siga con su vida. Le deseo que sea feliz porque si él es feliz, mis hijas van a ser felices", concluyó.

