Maki revela si de nuevo hay romance con Juan Soler De un tiempo a la fecha, Maki y Juan Soler, quienes se separaron en 2018, han sido captados juntos en diversas ocasiones; lo cual, ha desatado rumores de una reconciliación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de noviembre de 2018, Maki Moguilevsky y Juan Soler anunciaron su separación tras 15 años de matrimonio y dos hijas en común. Pese a ello, la ruptura se dio en los mejores términos; además, ambos actores siempre han mostrado una actitud de respeto y cariño, y han mantenido una excelente relación. Sin embargo, ha llamado la atención que a últimas fechas han sido visto juntos en situaciones cotidianas, por lo que se ha desatado el rumor de qué hay una reconciliación sentimental. La modelo hace frente a esta situación. "Nada de cierto [que nos estemos dando una nueva oportunidad como pareja], ya lo dije, ya lo desmentí. No es verdad ¿Por qué no les diríamos?", aclaró a los medios de comunicación. De hecho, la intérprete de Doris Anderson en el melodrama Sangre de mi tierra aclaró que en una ocasión, cuando fueron captados por la prensa, se reunieron porque "se me descompuso mi camioneta y [Juan Soler] hizo favor de recogerme para ir por las niñas"; pero ese tipo de acciones son algo común entre ellos. Incluso, desea que no sea vea como algo extraordinario que unos exesposos mantengan un trato cariñoso y amable. "Tenemos súper buena relación y a mí se me hace de lo más normal del mundo que me vean con él. Somos familia y seremos familia siempre, es un caballero", advirtió. "Que no se les haga raro que la gente nos llevemos bien. Eso debería de ser entre todos; llevarnos bien entre todos". Juan Soler, Maki, famosos en twitter Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maki también reveló que "me encanta" la idea de tener una nueva relación sentimental, pero aún no se ha dado, pero espera que sea pronto, de momento sigue feliz tras haber celebrado su cumpleaños número 48; en el cual, según reveló, recibió muchas flores y lo festejó en compañía de sus hijas, Mía y Azul. "Amo la vida en pareja. Me encantaría tener novio", concluyó.

