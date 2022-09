Maki habla del escándalo en el que está involucrado su ex Juan Soler Juan Soler ha estado en el ojo del huracán por supuestamente ser testigo de la infidelidad de Cristián de la Fuente; ante ello, su exesposa, Maki se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer un video donde aparece Cristián de la Fuente besándose con una joven; también se logra ver a Juan Soler ser testigo de esta acción. El asunto desató una importante polémica contra los actores, uno por ser infiel a su esposa y el otro por supuestamente apoyar dicha infidelidad. Ante ello, Maki, ex esposa de Soler, rompió el silencio sobre la polémica en la que está envuelto el padre de sus hijas. "No me gustaría opinar porque conozco mucho a Cristián [de la Fuente], Angélica [Castro], Lau; quiero mucho a esa familia y creo que no me corresponde opinar absolutamente nada por respeto y cariño a ellos", advirtió Maki a los medios de comunicación. "Vi el video y no vi a Juan; pero ¿qué les podría decir? Lo único que puedo decir es que Juan es un gran papá, es muy lindo con mis hijas, es muy buen exmarido, es lo único de lo que me corresponde hablar; lo demás ya no me toca". Para la actriz, lo importante es lo que su exesposo hace en torno a sus hijas y con ella. De lo demás, enfatizó que no tiene ninguna opinión al respecto. "[Juan Soler y yo] somos familia, nos tenemos un gran cariño. Él tiene a su pareja, a la cual respeto y tiene toda mi admiración, y yo también, en algún momento, tendré mi pareja y se las presentaré", mencionó. "No llevamos bien, es una persona a quien le tengo cariño y si necesita, algún día, de mí ahí estaré. Él es un gran hombre. Cuando estuvimos casados siempre se ha comportado impecable". Juan Soler y Maki Juan Soler y Maki | Credit: Sipa/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maki dejó claro que es muy amiga de Ángelica Castro, la esposa de Cristián de la Fuente, pero ha preferido mantenerse al margen de la situación.

