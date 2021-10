¿Amigas o rivales? Majo Aguilar responde a comparaciones con su prima Ángela Aguilar En exclusiva, la cantante aclara si existe competencia con su pariente y cuenta detalles de su primer álbum con Mariachi, Mi herencia, mi sangre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ante especulaciones de una supuesta rivalidad entre primas, Majo Aguilar asegura que no existe ningún tipo de enemistad o roce con Ángela Aguilar. Todo lo contrario, siente admiración y cariño por su pariente y colega. En una entrevista en exclusiva en People VIP, la joven cantante asegura que es normal que las comparen ya que ambas son jóvenes, de la misma familia y cantan el mismo género. Aclaró que se llevan muy bien, aunque no se vean tan seguido debido a sus compromisos laborales. "Las comparaciones siempre van a existir, independientemente sea mi prima o no. Si hubiera otra chica cantando más o menos de mi edad, creo que igual lo harían. Para mí es bonito porque es alguien [que] quiero mucho, es mi familia —y a Ángela yo la admiro", dice Majo. Y agrega: "Al contrario, lo veo como qué padre, las dos somos mujeres comprometidas con la música, que además estamos cantando música regional mexicana y venimos de la misma familia". Ángela Aguilar y Majo Aguilar Credit: Michael Tran/Getty Images; Instagram/@majo__aguilar La nieta del fallecido actor y cantante Don Antonio Aguilar está en uno de sus mejores momentos y acaba de lanzar su primer álbum con Mariachi, Mi herencia, mi sangre. El álbum fue producido por el reconocido productor Chucho Rincón y su hijo Fabián Rincón y cuenta con 11 canciones, dos de las cuales son grandes éxitos que ahora son interpretados en versión regional mexicano: "Qué bonito", de Rosario Flores, y "No voy a llorar", de los Diablitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Amigas o rivales? Majo Aguilar responde a comparaciones con su prima Ángela Aguilar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.