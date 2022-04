Majo Aguilar dice que es "la oveja negra de la familia" en medio del escándalo de su prima Ángela Majo Aguilar dijo que tanto su padre Antonio Aguilar Jr. como su tío Pepe son personas muy conservadoras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos son los que han comparado desde siempre a Majo Aguilar con su prima Ángela Aguilar, y han especulado sobre las rivalidades entre las jovencitas. No obstante, en medio del conflicto que acaban de vivir tras las imágenes filtradas de la hija de Pepe Aguilar junto a un novio mucho mayor que ella, la cantante ha dicho que es más abierta y que suele ser la "oveja negra" de su familia. Según reveló en el programa de televisión mexicano Venga la alegría, tanto su padre Antonio Aguilar Jr. como su tío Pepe son personas muy conservadoras Incluso dijo que a su madre no le gusta que se muestre en bikini en redes sociales. "Voy a acusar a mi mamá. Ella me dice '¿otra vez tu foto en bikini?' y le respondo que sí porque me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo", contó. Aunque la joven no ahondó mucho en el conflicto familiar entorno a la vida amorosa de su prima, dijo que respetaba todos los criterios y maneras de pensar. Ángela Aguilar y Majo Aguilar Credit: Michael Tran/Getty Images; Instagram/@majo__aguilar "Como he hecho las cosas con respeto, y creo que aquí hay una cosa muy importante, si haces las cosas por molestar pues te va a salir mal, pero yo era yo y siempre fue así, nunca traté de molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto y en mi caso si dije, 'ok, en esto sí estoy con ustedes, pero en esto no'", dijo. Majo Aguilar Credit: Instagram/ Majo Aguilar La intérprete de "Lo busqué", de ahora 27 años, dicen que en su familia se estila que las mujeres tengan novio después de los 18, aunque no está de acuerdo con este tipo de reglas. Ángela Aguilar pasa por un momento complicado luego de que se divulgaran en internet imágenes suyas besándose con el cantautor y compositor Gussy Lau, de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento triste, defraudada", dijo la joven tras la filtración de las imágenes. "Me duele el alma".

