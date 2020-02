Majida Issa presume al galán con el que está compartiendo sus paradisiacas vacaciones La protagonista de Operación pacífico (Telemundo) se encuentra disfrutando de unos días de descanso en el estado mexicano de Guerrero. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No suele tomarse muchas vacaciones al año ya que si algo ama es su trabajo, pero cuando lo hace las disfruta al máximo. Majida Issa, la protagonista de la recién estrenada superserie de Telemundo Operación pacífico, se encuentra disfrutando actualmente de unos merecidos días de relax y descanso en un resort de playa localizado en el estado mexicano de Guerrero. La actriz colombiana, quien diera vida a La diabla en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, no viajó sola. Lo hizo acompañada del hombre que se ha convertido en su inseparable acompañante de vida, como ella misma ha reconocido en sus redes sociales. Se trata del director colombiano de cine, teatro y televisión Juan Carlos Mazo, con quien Majida mantiene una hermosa relación de amistad desde hace muchos años, como prueba el emotivo mensaje que le dedicó recientemente la actriz con motivo del Día de San Valentín. “Eres una bendición. Gracias por estos años de amistad y amor, gracias por compartir la vida y el camino conmigo (con todos sus colores y matices), gracias por los sueños y proyectos juntos, que a punta de mucho trabajo hemos logrado hacer una realidad, gracias por creer en mi más que yo, por alegrarte y llorar conmigo, gracias por ponerme alas y por llenarme de ganas siempre. Para ti todo, para ti siempre. Te celebro, te agradezco y te bendigo”, escribió Majida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Juan Carlos a tan emotivo mensaje no se hizo esperar. “Esto es como en el centeno. Lo realmente maravilloso es el camino. Te amo”, expresó. A lo que Majida respondió: “Te amo más”. Aunque este amoroso intercambio de mensajes podría ser interpretado por muchos como que podría existir una relación de pareja entre ambos, lo cierto es que la amistad sincera y real entre un hombre y una mujer sí existe y Majida y Juan Carlos son la mejor prueba de ello. Advertisement

