Majida Issa habla de lo difícil que fue vivir un divorcio

Al igual que su personaje de la capitán Amalia Ortega en Operación Pacífico (Telemundo), Majida Issa ha sufrido duros golpes. "Me sentí muy identificada", confiesa la colombiana de 38 años, quien junto al mexicano Mark Tacher lucha contra el narco en esta nueva serie. "Me pareció conmovedor hasta las lágrimas pensar en las mujeres que tienen que asumir ese estilo de vida en que hay que ponerse en riesgo". Image zoom En su vida personal ha apostado y perdido. "He hecho sacrificios radicales. Soy divorciada y gran parte de las razones de mi divorcio es lo demandante que puede ser este trabajo y estar ausente varias semanas", revela la actriz, que espera encontrar un nuevo amor este año. "Es apasionante representar a una mujer que pone su vida en peligro todos los días". De lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

