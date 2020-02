Esta es la razón por la que Majida Issa es vegetariana Johanna Fadul de Sin senos sí hay paraíso revela por qué Majida es vegetariana By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Johanna Fadul, Luciano D’Alessandro y Mark Tacher comparten lo que tal vez no sabes de Majida Issa, su compañera de trabajo en Operación pacífico (Telemundo), teleserie de estreno esta semana en Estados Unidos. D’Alessandro, pareja de la “Capitán Amalia Ortega”, comparte un placer con ella detrás de cámaras. “Ya saben, Majida es una de las mujeres más dulces que conozco. No había trabajado con ella, es el primer proyecto que hacemos juntos y es de ese tipo de actrices que comparten en escena, que es dando y dando, no es sólo para un lado. Y tal vez no sepan que le encanta el chocolate”, dijo el actor a MezcalTV. Image zoom Luciano D’Alessandro, Majida Issa, Mark Tacher y Klemen Novak en la alfombra roja del estreno de Operación pacífico. “Cuando empezamos a rodar Operación pacífico, las primeras semanas ella cumplió años y yo le regalé una torta de chocolate y estábamos a dieta los dos hasta ese día. Ahí la rompimos, entonces digamos que el chocolate nos une un poco”, contó el actor colombiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Johanna Fadul fue su hija en Sin senos sí hay paraíso, ahora vuelven a compartir set y sabe por qué Majida es vegetariana. “No porque quiera, todo lo que ella quisiera comer no se lo puede comer y es porque su cuerpo no tolera la proteína animal. Entonces digamos que su cuerpo entra en un estado de intoxicación, entonces empieza a brotar, le cae súper mal, muy rara vez se puede comer un pedacito de pescado, porque a veces se descompensa”, reveló. Image zoom Johanna Fadul y Majida Y Mark Tacher la describe en pocas palabras. Image zoom Majida Issa y Mark Tacher “Es divertida, es abierta, es graciosa, es una persona muy preparada, muy comprometida y es ligera. Es una persona que busca el beneficio de los demás, que siempre es generosa y la verdad es que es una mujer sensacional”, señaló. Advertisement

Close Share options

Close View image Esta es la razón por la que Majida Issa es vegetariana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.