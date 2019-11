Majida Issa confiesa por qué no fue a la boda de Carmen Villalobos La actriz colombiana reveló por qué se quedó vestida y alborotada sin poder ir al matrimonio de su colega y amiga. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Majida Issa fue una de las grandes ausentes de la gran boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. La razón por la que faltó se desconocía hasta ahora, pues la actriz colombiana reveló que se quedó vestida y alborotada, tenía toda la ilusión de asistir, pero esta ilusión se evaporó cuando su amiga le dijo la fecha. “No pude ir a la boda de Carmen porque estaba grabando aquííí”, dijo a Mezcalent. cuenta la actriz desde el set de Operación Pacífico en Bogotá, Colombia, donde graban con miras a su estreno a principios del 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Telemundo La serie que protagoniza junto con Mark Tacher y Julio Bracho fue la razón de que se perdiera la fiesta de la barranquillera con su novio de más de 10 años, e, incluso, no pudiera usar el vestido que se había comprado para la ocasión. “Pedí permiso y no pude ir porque estábamos en unas locaciones que teníamos unos días limitados, y precisamente coincidió con esa fecha y no me pude escapar, no me dieron permiso ¡buuu! Image zoom Instagram Sin senos sí hay paraíso “Ya tenía hasta el vestido, lo confieso, pero bueno, celebraré con Carmen y con Sebas cuando regresen”. La actriz afirma que comparte con su personaje (“Amalia Ortega”) el amor por su trabajo y los sacrificios que a veces debe hacer en detrimento de su vida privada. Y precisamente esa temática de la mujer es la que más le ilusiona del proyecto. “Operación Pacífico es una super serie muy especial. Estamos hablando de la capitana “Amalia Ortega”, que trabaja en la dirección de inteligencia de la policía de Colombia, y tiene la misión de capturar a uno de los narcotraficantes más buscados e importantes que es “El Guapo” (Julio Bracho). Para Majida se haciendo un reconocimiento a las cualidades de la mujer actual. “Esto es un homenaje a la mujer, sí, a las mujeres que tienen que salir a trabajar todos los días, y que tal vez no pueden estar tan presentes en su casa o con sus hijos, pero que no por eso son menos mujeres y menos mamás”. Advertisement EDIT POST

