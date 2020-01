Majida Issa comienza el año con nueva serie ¡y con noticias frescas sobre el amor! La actriz y cantante colombiana recibe el 2020 con el corazón muy contento. Esto es lo que nos ha adelantado en exclusiva para People en Español. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El año ha empezado con muy bien pie para Majida Issa. Tal y como anunciábamos, la actriz colombiana regresa a Telemundo con un proyecto de lujo llamado Operación Pacífico que estrenará el 10 de febrero. La inolvidable Diabla en Sin Senos Sí Hay Paraíso encabeza este elenco internacional junto al respetado actor Mark Tacher en una historia de héroes que luchan por la justicia. Si en lo profesional su propósito es seguir trabajando duro, en lo personal tiene un deseo clarísimo. “Yo creo que el 2020 sí va a ser el año del amor. Pondré bien el pie en ello y Dios ya dirá el hombre que va a ser”, dijo optimista y en exclusiva a People en Español. ¿Cómo tiene que ser ese príncipe azul? Ella no tiene dudas. “Pues solamente que quiera acompañarme en la vida y yo acompañarle a él, que entienda mi trabajo, que entienda mi profesión y que le guste lo que hago porque gran parte de lo que soy es lo que hago. Para mi el tema de cantar y actuar es mi vida, entonces yo quisiera un compañero que pudiera disfrutarlo conmigo y entenderlo”, expresa sincera la intérprete de 38 años. No tiene un prototipo determinado, tan solo que le quiera y quererle. Después de algunos intentos fallidos, ella sigue creyendo profundamente en el amor y se mantiene a la espera. “Vamos a ver si llega, les contaré cuando eso ocurra”, sigue tan divertida y cariñosa como siempre. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella estará atenta, mientras tanto vive enamorada de su nuevo proyecto Operación Pacífico y otros asuntos laborales que también la tienen entusiasmada. “Tengo una gira de conciertos en Colombia y eso me tiene feliz, comienzo en abril y también estamos planeando hacer algunas ciudades en Estados Unidos”, prosigue. Image zoom Y entre todo eso se prepara para sacar su segundo disco en este primer trimestre y prepara nueva cinta. “Se llama El Bolero de Rubén y es una película musical muy especial, un reto para mi y eso me tiene muy ilusiona”, expersa entusiasmada. Definitivamente el 2020 viene cargado de cosas buenas y promete ser uno de los más importantes en su vida. Si encima llega el amor, sería un año redondo. ¡Enhorabuena por todo Majida! Advertisement

