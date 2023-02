¿Quién es el futuro esposo de Maity Interiano? Maity Interiano se comprometió con Anuar Zidan. Conoce más al hombre que conquistó a la presentadora de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana antes del Día de San Valentín, Maity Interiano se comprometió con Anuar Zidan. La presentadora de Univision reveló la feliz noticia en Instagram, compartiendo fotos del mágico momento en que su novio se arrodilló ante ella con un anillo en mano. La pedida de mano fue en un muelle decorado con flores blancas en Miami y amigos y familiares de la pareja fueron testigos del romántico evento. "Estoy feliz de todo lo que está pasando en mi vida. Dios es generoso, Dios es maravilloso. La respuesta a tantas oraciones las estoy viviendo, sintiendo ahora en este preciso momento", dijo en Despierta América (Univision). "Este es un momento que he soñado, he rezado, lo he pedido desde el fondo de mi corazón". La periodista hondureña de 38 años dijo que el anillo fue una sorpresa. "Llegó cuando menos lo esperaba. Yo sabía que estábamos en una relación donde ambos queríamos lo mismo, donde ambos habíamos pedido mucho por eso pero no pensé que la vida me iba a sorprender de tal manera y tan pronto", admitió. "Tengo a mi familia con salud, tengo a Anuar", añadió agradecida. Maity Interiano y Anuar Zidan Maity Interiano y Anuar Zidan | Credit: Instagram/Maity Interiano Su amiga Satcha Pretto fue cómplice en la pedida de mano. Los invitó a una fiesta en su casa para celebrar el Día del amor y la amistad este fin de semana y ahí Anuar le dio el anillo a Maity. "Anuar había planificado este día tan especial con las personas más importantes en mi vida", dijo Maity. La copresentadora de Noticiero Univision Edición Nocturna se ha mostrado feliz con su novio en las redes sociales. ¿Cuándo será la boda? "Este año con el favor de Dios", dijo Interiano. Conoce más al hombre que robó su corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuar Zidan es un empresario mexicano, dueño de la marca de vinos Zidan Wines. Además es productor de Univision. Es hermano del presentador de Univision Elián Zidan, colega de Maity Interiano, quien estuvo en el compromiso de la pareja, y a menudo sale a celebrar con ellos y su novia. La familia de Maity Interiano ya le dio el visto bueno cuando viajaron juntos a Honduras. "Mis padres están felices. Mi papá lloraba, mi mamá lloraba. Todos estaban muy contentos", dijo Maity sobre el compromiso. "Anuar en diciembre me acompañó a pasar la Navidad y habló con todos y cada uno de ellos", añadió la presentadora sobre su futuro esposo. ¡Felicidades!

