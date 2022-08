Maity Interiano presenta a su novio: "Dios sabe en qué momento entregarte cada cosa" La presentadora presentó a su pareja en una imagen que lo dice todo. De lo más feliz y enamorada, quiso gritar a los cuatro vientos su gran historia de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 se puede decir que ha sido un año de sueños cumplidos para Maity Interiano. Mientras en lo profesional brilla como conductora de Noticias Univision fin de semana y otras colaboraciones en la cadena, en lo personal acaba de anunciar otra razón para celebrar. Está feliz y enamorada, y así lo ha compartido con sus más de medio millón de seguidores en Instagram. A través de una imagen entrañable con su pareja, la periodista ha comunicado que su corazón está pleno. "Dios sabe en qué momento entregarte cada cosa que pides", escribió agradecida junto a esta foto que ha revolucionado, para bien, sus redes. Maity Interiano Maity Interiano | Credit: IG/Maity Interiano La instantánea es toda una fiesta de sonrisas y sentimiento que traspasa la pantalla. Sin dar más detalle sobre su pareja, Maity dejó claro que atraviesa una de sus etapas personales más especial y dichosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así mismo quiso contárselo a su gente querida, esta vez como una de las noticias más positivas y agradables que le ha tocado transmitir a su público. Amigos, compañeros y colegas del medio reaccionaron a esta imagen con felicitaciones y mensajes de mucho cariño por la buena nueva. "Felicidades, te quiero", le expresó Jomary Goyso. "Qué pareja tan bella, amo verte feliz", añadió Francisca. "Un abrazo a ambos y que la felicidad sea la constante", compartió Elyangélica González. "Y tú no puedes irradiar más felicidad. Y eso nos gusta a todos", siguió Astrid Rivera. ¡Enhorabuena!

