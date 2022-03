Maity Interiano hace llorar a Raúl González al darle esta noticia en Despierta América La periodista regresó al plató del mañanero de Univision con una noticia que dejó a todo el equipo impactado. Tanto, que el venezolano no pudo contener las lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada domingo, desde el plató de Despierta América, su equipo siempre da la talla para transmitir noticias, hechos y situaciones que mantienen al público pegados a la televisión. Este fin de semana ha sido especialmente emotivo gracias al regreso de una de sus compañeras, Maity Interiano, quien ha protagonizado un momento muy especial. Ha sido a través de un reportaje especial en el que anuncia un nuevo éxito. Raúl González era el encargado de entrevistarla y transmitir lo que la periodista hondureña acaba de vivir. Una situación que llevó al querido presentador hasta las lágrimas, con toda la razón. Si ya hace unas semanas Maity logró cumplir el sueño de convertirse en la presentadora del noticiero del fin de semana de Univision, ahora ha vuelto a compartir otro logro mayúsculo. Maity Interiano Maity Interiano | Credit: IG/Maity Interino Este domingo anunciaba la materialización de otra de las grandes ilusiones de su vida. Una que la hace viajar a sus años universitarios y recordar a aquella joven que empezaba su andadura profesional en el mundo de la comunicación. La ilusión de aquella mujer sigue más viva que nunca, pero con la madurez y experiencia que dan los años. Gran parte de sus sueños se han cumplido, ahora quiere ayudar a otros a que también lo consigan. Y es aquí donde Mayte, muy emocionada, compartió con el venezolano una buena noticia que atañe su vida y la de otros. "Hoy, con un corazón lleno de gratitud, te recuerdo que los sueños se cumplen. Ahora quiero poner de mi parte a través de 'Maity Interiano Scholarship' para ayudar a cumplir los sueños de otros jóvenes. Este año un estudiante latino/hispano que sea aceptado en Elon University y quiera estudiar Periodismo y Comunicaciones, podrá recibir la beca", confesó feliz. Así es, su nombre y apellido dará forma a una beca de dicho centro universitario con la que una persona podrá estudiar esta carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos años era ella quien paseaba por esas aulas y estudiaba duro con mucho esfuerzo y el sacrificio de su familia que hoy han tenido los mejores frutos. Su experiencia en el campus fue de las más felices de su vida, de ahí que este paso sea para ella un honor y un orgullo. "Una de las maneras que siento que en este momento puedo ayudar es a través de una beca", explica entusiasmada. Una oportunidad única que le llena el corazón y que supone "otro sueño cumplido". ¡Muchísimas felicidades, compañera!

