Exclusiva: Maity Interiano habla de su compromiso y su historia de amor con Anuar Zidan La presentadora de Univision Maity Interiano habla de su compromiso con Anuar Zidan y cuenta cómo conoció al amor de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maity Interiano Credit: VCO Productions 360 Maity Interiano habló con People en Español sobre su compromiso con el empresario y productor Anuar Zidan. La pareja se comprometió días antes de San Valentín, en una fiesta en casa de su amiga, la presentadora Satcha Pretto. Todo fue una sorpresa para la copresentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna, quien no dudó en dar el sí. "Anuar es la respuesta a mis oraciones", dice sobre su futuro esposo. "Yo le pedí mucho a Dios y a la Virgen por un hombre de principios y fe, que amara y respetara a su familia, un hombre íntegro, cariñoso, detallista, divertido, admirable, responsable y con un corazón de oro. Anuar es eso y mucho más", dice Interiano. La periodista hondureña de 38 años dice que su compromiso fue el día más feliz de su vida. "El sábado 11 de febrero, fue mi primer sábado libre, sin la responsabilidad de tener que hacer el Noticiero Univision, así que desde temprano comencé a disfrutarlo", cuenta a People en Español. "Entrenamos a nuestro nuevo perrito Indy, fuimos a desayunar y brindamos con una mimosa, y temprano en la tarde comenzamos prepararnos porque íbamos, según yo, a una fiesta soiree en casa de Satcha y Aaron, sin imaginarme que la fiesta era para celebrar nuestro compromiso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maity Interiano Credit: VCO Productions 360 Ya la pareja había compartido su felicidad en las redes sociales y su compromiso alegró mucho a sus familiares. "Anuar lleva dos meses preparando el compromiso, para que no se escapara ningún detalle. Desde la decoración hecha por mi suegra, lograr reunir a mi familia y la suya, tener un playlist con nuestras canciones favoritas, no se le escapó ni un detalle", añade la presentadora. "Es el mejor día de mi vida y aunque siempre soñé con este momento, nunca me imaginé que sería tan especial y mágico". Maity Interiano Credit: VCO Productions 360 ¿Cómo se dio el flechazo? "Nos conocimos trabajando el fin de semana. Su hermano, Elian Zidan, estuvo conduciendo el Noticiero Univision Fin de Semana unos días conmigo y él nos presentó", cuenta Interiano. "Desde la primera vez que fuimos a cenar, con Elian de testigo, supe que Anuar es una persona extraordinaria. Sabía y sentía que lo nuestro iba a ser especial, y así ha sido y será siempre. Lo admiro muchísimo y todos los días aprendo con él". Maity Interiano Credit: VCO Productions 360 Anuar es productor de Univision y junto a su hermano Elian, tienen una empresa de vinos argentinos. "Anuar y yo disfrutamos mucho estar juntos, desde tomarnos una copa de Zidan Wines tranquilos en casa, ir a conciertos, viajar, cenar rico, ir a la playa, sentarnos a conversar, en fin todo", dice ella. "Anuar me ha enseñado la importancia de la puntualidad, me ayuda a ser más organizada y me apoya cien por ciento en todos mis proyectos y sueños. Yo quiero pensar que lo complemento a ver lo bueno y positivo de las situaciones más difíciles, que lo hago sonreír y apoyo para que siga creciendo y creyendo en sus proyectos y sueños".

