¡Exclusiva! Maity Interiano se une a León Krauze en Univision y cuenta cómo celebrará San Valentín Maity Interiano habla en exclusiva sobre copresentar el Noticiero Univision Edición Nocturna junto a León Krauze. La presentadora hondureña también revela cómo celebrará el Día de San Valentín con su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maity Interiano Credit: Cortesía de Univision/ Felipe Cuevas Maity Interiano estará copresentando el Noticiero Univisión Edición Nocturna junto a León Krauze. "Comienzo el 2023 llena de gratitud, felicidad, paz y buenas noticias. Ser la co-conductora del Noticiero Univision Edición Nocturna es una de las mejores noticias que he recibido y la cual asumo con toda la responsabilidad que conlleva informar a la fiel audiencia de Univision todas las noches", dijo Interiano a People en Español. "En esta nueva etapa estaremos trayéndoles historias diferentes, de interés humano, viajando a lugar donde ocurren las noticias para desde allí informarlos, y resaltando los grandes aportes que hacemos los latinos en Estados Unidos". A Krauze ya lo conocía desde el 2015, cuando presentaron juntos el Desfile de las Rosas en Pasadena California. "Es un excelente periodista, un gran amigo y compañero, y ambos tenemos claro que nuestro trabajo es servir la comunidad. Al igual que a mí, nuestras familias son nuestra prioridad, y sabemos los sacrificios que hacemos los que emigramos a Estados Unidos en busca de un mejor futuro", dijo sobre el presentador mexicano. Si bien su rol ante las cámaras es exigente, la comunicadora de 38 años busca encontrar un balance. "Mi responsabilidad y compromiso ahora es de lunes a viernes en el Noticiero Edición Nocturna y apoyar al excelente equipo de Noticias Univision con las coberturas especiales de la cadena", dice Interiano. "Tengo el apoyo de mis jefes, grandes productores y el mejor equipo periodístico". Maity Interiano Credit: Cortesía de Univision/ Felipe Cuevas Celebrar este nuevo triunfo con sus seres queridos es la mejor recompensa. "Agradezco el apoyo incondicional de mi familia que siempre han creído en mí y me han apoyan a pesar de la distancia", dice la presentadora, que vive en Miami y visita a sus padres en Honduras. "Agradezco la oportunidad de haber comenzado desde el 2007 mi carrera periodística y no haber renunciado a mi sueño de ser parte del equipo de Noticias Univision. Doy gracias por esta nueva etapa profesional", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maity Interiano Credit: Cortesía de Univision/ Felipe Cuevas Maity Interiano vive una etapa feliz en el amor. En sus redes sociales comparte fotos con su novio, el empresario Anuar Zidan, dueño de la marca de vinos Zidan Wines. En exclusiva, compartió con People en Español sus planes para el Día de San Valentín. "Este San Valentin será muy especial, lo celebraré trabajando, ya que comenzamos el Noticiero Univision Edición Nocturna el lunes 13, pero una vez acabado el noticiero, seguro brindamos con una copa de Zidan Wines", reveló. Cuando no está reportando noticias, la hace feliz "estar con la gente que más quiero, viajar, desconectarme de la rutina", dice Interiano. "Quiero seguir disfrutando este maravilloso momento y confiando que los tiempos de Dios son perfectos".

