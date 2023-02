El romántico compromiso de Maity Interiano en vísperas de San Valentín, ¡mira las fotos! Maity Interiano y su novio Anuar Zidan se comprometen en vísperas del Día de San Valentín. ¡Mira su anillo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Maity Interiano está comprometida! La periodista hondureña habló con People en Español sobre sus planes para el Día de San Valentín, pero no imaginó que recibiría un anillo de compromiso. "Este San Valentín será muy especial, lo celebraré trabajando, ya que comenzamos el Noticiero Univision Edición Nocturna el lunes 13, pero una vez acabado el noticiero, seguro brindamos con una copa de Zidan Wines", reveló Interiano, quien se comprometió con el empresario Anuar Zidan, dueño de la marca de vinos Zidan Wines. En su cuenta de Instagram, Interiano compartió fotos del mágico momento en que su novio le pidió que fuera su esposa. Vestida de blanco, en un muelle a orillas del mar, decorado con flores blancas, Interiano dio el sí a su amado. "Quién diría que la decisión más importante de mi vida, sería la más fácil", escribió ella en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista de 38 años —quien también brilló en Despierta América y ahora comparte con León Krauze la presentación de la edición nocturna de Noticiero Univision— habló con People en Español sobre sus deseos de formar una familia, casarse y llegar a tener hijos en un futuro. "Yo sueño con tener mi familia, con tener mis hijos, tener un esposo, porque yo crecí con eso, con el amor de mis padres y de mis hermanos y creo que es importante para la vida de todo ser humano", dijo al ser elegida como una de "Las 25 mujeres más poderosas". "Confío en que Dios tiene esa persona para mí y me está preparando a mí también y eso va a llegar. Como mujer me gustaría tener mi matrimonio y mis hijos". Maity Interiano Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Maity Interiano —quien viajó a España en Semana Santa en el 2022— nos confesó que lo que más disfruta es "estar con la gente que más quiero, viajar, desconectarme de la rutina". Días antes de su compromiso, reveló a People en español: "Quiero seguir disfrutando este maravilloso momento y confiando que los tiempos de Dios son perfectos". ¡Vaya que sí! ¡Felicidades a la pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El romántico compromiso de Maity Interiano en vísperas de San Valentín, ¡mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.