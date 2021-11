Maity Interiano comparte dolorosa pérdida: "Te voy a extrañar mucho, Papaíto" Con mucha pena en su corazón pero también un amor infinito, la periodista hondureña dio un sentido último adiós a su ser querido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado Maity Interiano compartía una de esas noticias que a nadie le gusta dar. A través de sus redes sociales se despedía de uno de los grandes hombres de su vida, quien acaba de partir rumbo al cielo. "Mis abuelos han sido el mejor regalo que me ha dado la vida", arrancaba su sentido escrito en Instagram. "Papaíto siempre ha estado allí para aplaudirme, para guiarme, para abrazarme, para consentirme, para escucharme. Te voy a extrañar mucho, Papaíto", expresó sobre su yayo. El mensaje iba acompañado de unas fotos que recorren los momentos claves de su infancia compartidos con su abuelito, quien siempre la sostuvo en brazos con una sonrisa. Aunque la periodista hondureña y colaboradora de Despierta América vive en Miami donde triunfa como comunicadora, siempre lleva con orgullo su bandera y el amor a los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta triste marcha supone una gran pérdida, especialmente por la distancia, pero Maity no está sola. Sus compañeros, colegas y amigos la han mandado amorosos mensajes de amor y apoyo en estos difíciles momentos. Francisca, Neida Sandoval, Elyangélica González y muchos más le han dedicado unas palabras alentadoras para arroparla de afecto. El cariño de los suyos y del público que la admira y respeta, además de su trabajo en Univision, seguro que le darán la fuerza necesaria para mirar hacia adelante y seguir brillando con esa sonrisa. Todo el cariño para ti, compañera. Que En Paz Descanse, Papaíto.

