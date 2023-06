Maity Interiano y Anuar Zidan ¡se casan por lo civil! La conductora de Univision y su pareja unieron sus vidas el fin de semana en una íntima ceremonia civil. Mira las fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maity Interiano Maity Interiano y Anuar Zidan ¡se casan! | Credit: Instagram Valeria González ¡Maity Interiano ya es una mujer casada, al menos por lo civil! La copresentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna y su pareja, el empresario y productor Anuar Zidan, unieron sus vidas el pasado fin de semana en una íntima y emotiva ceremonia civil a la que asistieron las personas más allegadas a la pareja. El hermano de Anuar, el presentador de Univision Elián Zidan, fue uno de los testigos del enlace. No podía ser de otra forma. El conductor ha presenciado cada momento de esta historia de amor, incluido el flechazo, ya que fue él quien los presentó en su día. Su pareja, Valeria González, quien también dijo presente en este día tan especial, se encargó de compartir las primeras imágenes de la boda a través de su perfil de Instagram. Valeria González Maity Interiano y Anuar Zidan ¡se casan! | Credit: Instagram Valeria González "Que sean así de felices siempre", escribió junto a una de las instantáneas en las que la conductora y su ya esposo aparecen tomados de la mano frente al juez. Valeria compartió una segunda imagen en la que se puede ver al hermano de Anuar firmando el acta de matrimonio como testigo. Maity Interiano Maity Interiano y Anuar Zidan ¡se casan! | Credit: Instagram Valeria González Tras la ceremonia, los recién casados celebraron su unión junto a sus seres queridos y la mascota de ambos como invitado de honor, como muestra la foto que publicó Anuar desde sus historias de Instagram. Maity Interiano Credit: Instagram Anuar Zidan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en febrero de este año cuando Maity y Anuar se comprometieron en una fiesta en casa de su amiga, la presentadora Satcha Pretto. "Anuar es la respuesta a mis oraciones. Yo le pedí mucho a Dios y a la Virgen por un hombre de principios y fe, que amara y respetara a su familia, un hombre íntegro, cariñoso, detallista, divertido, admirable, responsable y con un corazón de oro. Anuar es eso y mucho más", comentó entonces la conductora en una entrevista con People en Español. Hoy Maity y su pareja por fin son ya esposos. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maity Interiano y Anuar Zidan ¡se casan por lo civil!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.