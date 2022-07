Maite Perroni: "[Me siento] afortunada por haber encontrado al amor de mi vida" Maite Perroni asegura que por fin encontró el amor verdadero en los brazos de Andrés Tovar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni inaugura su Market November 24 2021 Credit: Mezcalent Si alguien se siente bendecida y afortunada, esa es Maite Perroni, y no es para menos. Además de protagonizar la serie de Netflix Oscuro deseo, la mexicana participa en los largometrajes La octava cláusula y Sin ti no puedo. "Estoy viviendo un momento profesional muy afortunado, resultado de muchos años de trabajo, dedicación y esfuerzo", dice la ex RBD quien habló en exclusiva con People en español de sus proyectos y de su corazón. ¿Cómo describirías este momento profesional que estás viviendo? ¿qué destacarías? Estoy viviendo un momento profesional muy afortunado, resultado de muchos años de trabajo, dedicación y esfuerzo. De decisiones determinantes en mi carrera que me han hecho tomar las riendas de ella, y así poder sentirme al día de hoy muy satisfecha y plena con el rumbo que ha tomado mi camino. También con mucha motivación para seguir materializando mis metas. Este año estrené la segunda temporada de Oscuro... para Netflix . Y también estrené dos películas, una para Amazon La octava cláusula con Óscar Jaenada de la cuál soy productora asociada, fuimos primer lugar en Latinoamérica en su estreno en la plataforma. Y también acabó de regresar de España, porque se estrenó en cines la película Sin ti no puedo y a su vez se estrenó en Paramount + Latinoamérica y ha sido una gran sorpresa saber que en la plataforma está dentro de los 10 contenidos más vistos desde su estreno. Por otro lado, feliz por el lanzamiento de Spara mi propia marca de vinos, que trabajamos durante la pandemia y que hoy ya es una realidad. Spara se lanzó en Diciembre del año pasado y a los cinco días se convirtió en el vino más vendido en Amazon. Y al día de hoy ya se puede comprar en los supermercados. Así que feliz con todo lo que hasta el día de hoy se ha logrado concretar. Me siento muy agradecida con mis fans que siempre están al pendiente de todo, no hay palabras para agradecerles lo mucho que hacen. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo en este momento personal? Más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro. ¿Qué te falta por hacer? Iniciar mi etapa cómo productora. Crear contenido para nuestra comunidad y vivir todo el proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta su materialización. Deseo poder lograr construir un espacio productivo y reconocido por su calidad dentro de la industria que genere empleos y oportunidades. ¿En qué otros proyectos te veremos lo que resta del año? Hace unas semanas terminé filmaciones de la serie Triada que estará disponible en Netflix para finales del 202.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maite Perroni: "[Me siento] afortunada por haber encontrado al amor de mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.