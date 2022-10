Maite Perroni y Andrés Tovar disfrutan su luna de miel en este paraíso ¡Mira las fotos! La cantante y actriz mexicana Maite Perroni y el productor Andrés Tovar disfrutan su luna de miel en las Maldivas. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni y Andrés Tovar se ven felices en su luna de miel. La actriz y cantante mexicana compartió fotos de su romántico viaje con el productor en Instagram. En las imágenes vemos a la pareja vestida con tropicales atuendos y metidos en el mar. Tovar lleva puesto un traje color fucsia y la exintegrante de RBD luce un colorido vestido floreado. En una de las imágenes, él la carga y le un apasionado beso. En otra imagen, aparecen corriendo sonrientes por la arena. Los tortolitos se casaron a principios de octubre en Valle de Bravo, México. "¡Aquí vamos! La vida se cuenta mucho mejor a tu lado. Gracias por estos días tan felices juntos", escribió la cantante junto a las fotos de su luna de miel. Maite Perroni Credit: (John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos de los amigos y colegas de Maite Perroni la han llenado de comentarios en Instagram celebrando su felicidad. "Que viva el amor", comentó la cantante Chiquis. "¡Te amo tanto! Que felicidad verte tan hermosa y plena", comentó la actriz y presentadora Consuelo Duval. La cantante Anahí, su excompañera de RBD, quien los acompañó en la boda, los llenó de piropos. "¡Pero que guapuras! ¡Más felices y explotan!", comentó.

