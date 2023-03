Todo sobre Tríada, la nueva serie de Maite Perroni en Netflix Tríada (o Tryptich), en Netflix, es una serie de suspenso que sigue las vidas de tres mujeres idénticas, interpretadas por la actriz mexicana Maite Perroni. ¡Mira un avance! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inspirada en hechos reales, la serie Tríada (o Tryptich) en Netflix sigue las vidas de tres mujeres idénticas, interpretadas por Maite Perroni. La historia de suspenso está escrita por la guionista Leticia López Margali, la creadora de Oscuro deseo, también protagonizada por Perroni. Una agente de medicina forense (Rebecca) encuentra muerta a una mujer que es idéntica a ella (una alta ejecutiva llamada Aleida), y ahí empieza la trama. "Era como tener en frente a un espejo", dice en el tráiler Perroni. Luego de investigar, encuentra a una tercera mujer idéntica a ella, (una bailarina exótica llamada Tamara), y descubre que las tres nacieron el mismo día. ¿Son trillizas? ¿Por qué no se conocen entre ellas? Ese es parte del misterio. Filmada en México, la serie fue inspirada en la historia de trillizos idénticos que fue contada en el documental Tres desconocidos idénticos en el 2018. Esta es la historia de tres hermanos —Eddy Galland, David Kellman y Bobby Shafran— que se reencuentran como adultos tras ser separados al nacer. Los trillizos luego se enteran de que fueron adoptados por tres familias diferentes y fueron parte de un experimento social. Maite Perroni Credit: (John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust) La actriz mexicana de 40 años —quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español, y está a punto de convertirse en mamá de una niña— dejó el alma en estos tres personajes. El elenco incluye también a David Chocarro (como el jefe de Rebecca), Flavio Medina (como el esposo de Aleida, Nuria Bages (como la psicóloga de Aleida), y Ofelia Medina (como la madre de Rebeca). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras más cerca Rebecca llega a descubrir la verdad de su origen, más peligro corren ella y su hermana Tamara, ya que muchos se esfuerzan por esconder este secreto. "Gracias infinitas a todos los que han visto TRÍADA. Somos la serie número 1 a nivel mundial de habla no inglesa y el segundo lugar global después de Outer banks. ¡No lo puedo creer! Solo puedo sentir agradecimiento profundo", escribió Perroni en Instagram. "Me da mucha alegría saber lo que podemos lograr mundialmente hablando con el contenido que hacemos desde nuestros países como latinos. No hay que ponernos límites, hay que seguir trabajando en equipo, confiando en todo lo que podemos lograr".

