Tras 7 años juntos, Maite Perroni y Koko Stambuk ¡ponen fin a su historia de amor! "Fue difícil y al mismo tiempo fue como liberador aunque se oiga raro porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes", aseguró. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La historia de amor de Maite Perroni y Koko Stambuk llegó a su fin. Tras 7 años de noviazgo, la actriz mexicana confirmó el término de su relación amorosa con el productor musical. "Personalmente yo llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo", compartió la exRBD en el podcast Se regalan dudas. "Entonces venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir: 'Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo hay que verlo porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y despedirnos'". La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Mi pecado reconoció que fue una decisión "difícil" de tomar por el cariño que existía entre ambos. "Fue difícil y al mismo tiempo fue sano, fue como liberador aunque se oiga raro porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes". Maite Perroni Maite Perroni y Koko Stambuk | Credit: Instagram Maite Perroni La actriz, que cuenta con cerca de 10 millones de seguidores solo en Instagram, aseveró que es mejor terminar a tiempo una relación de pareja "a entrar en una dinámica tóxica, en una dinámica de no querer ver y y entonces ahí sí dejar de darle lo bonito a lo que existió". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque recién ahora lo hizo público, Maite confesó que lleva varios meses separada de Koko. "Ya son casi 6 meses de un proceso de distancia, de duelo, de ir cerrando, de irnos despidiendo y de entender que venían nuevos caminos y también hacerlo desde el amor", señaló.

