Maite Perroni sobre la maternidad: "Seré muy feliz cuando eso suceda" Maite Perroni sí quiere ser madre y está segura de que será una etapa maravillosa. Maite Perroni sí quiere ser madre y está segura de que será una etapa maravillosa, pero dejó claro que aún no es su momento. "Yo creo que el día que eso suceda, entonces daré el paso a [la maternidad]. Creo que ha de ser una de las etapas más hermosas de la vida, no lo dudo, lo veo, lo observo por la gente cercana y un día ya será, llegará ese momento y seguramente seré muy feliz cuando eso suceda, pero todo tiene su tiempo", contó la artista mexicana a MezcalTV. La ex RBD celebró la premiere de la cinta Doblemente embarazada, historia que protagoniza al lado de Matías Novoa, Gustavo Egelhaaf y Verónica Jaspeado. "Es una película muy divertida, es una comedia para toda la familia y además está basada en un hecho cien por ciento real. En la historia hay una mujer que descubre estar embarazada de mellizos y que cada bebé es de un papá diferente, así que vamos a contarles esta historia a partir de la comedia y de muchas risas", dijo. Además, la actriz disfrutó mucho compartir este proyecto con su novio Koko Stambuk, el director de la película. "Creo que es un proyecto muy lindo el que compartimos ahora en una nueva faceta y muy orgullosa y admirándolo mucho por lo que se logró con este proyecto", expresó. "Nosotros nos conocimos compartiendo el gusto por la música, el gusto por la dirección, por el cine, por este mismo placer que tenemos de compartir y de comunicar con el público, así que esto nos comunica y nos permite compartirlo".

