Maite Perroni se va de' luna de miel', ¡y Claudia Martín, la exmujer de su esposo, también! La exesposa del recién casado Andrés Tovar, partió rumbo al paraíso con su amor y así lo compartió en medio de la resaca que ha supuesto la boda de la cantante. Claudia no se casó, pero también celebró su amor por todo lo alto y en un lugar especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días de ensueño y gratos recuerdos de lo que fue una boda espectacular para Maite Perroni y su esposo, Andrés Tovar, toca hacer las maletas rumbo al paraíso para disfrutar de su vida como marido y mujer en su luna de miel. Quienes también lo han hecho, y por todo lo alto, son Claudia Martín, exesposa del marido de la cantante, y su novio, Hugo Catalán, quienes desde un lugar con mucho encanto, paz y playas exóticas, han compartido sus imágenes más románticas. Eso sí, sin casarse. Coincidiendo con la boda y posterior luna de miel de Andrés y Maite, los tortolitos también han puesto tierra de por medio y lo han presumido en imágenes sustentadas, además, con románticas declaraciones de amor. Claudia Martín Credit: Instagram Claudia Martín La protagonista de la nueva versión de Los ricos también lloran se mostró más feliz y enamorada que nunca. "En las nubes", escribió con doble sentido. Y es que, además de, literalmente, estar volando en el avión rumbo a su 'luna de miel' particular con su chico, también se mostró encantada de viajar con él y pasar estos días tan amorosos. "Así me tienes", contestó Hugo. "Días soleados", escribía la actriz en otra publicación de varias fotos. "Soleados y llenos de risas", le respondió Catalán con complicidad. La pareja se ha dejado ver más feliz y enamorada que nunca, dando a entender que cualquier tiempo pasado, pasado está. Además de estas románticas instantáneas, Claudia publicó en sus historias de Instagram un escrito muy llamativo en el fin de semana de la boda de Maite y Andrés. Claudia Martín Claudia Martín | Credit: IG/Claudia Martín (historias) "No te preocupes demasiado, todo caerá por su propio peso", anotó. Unas palabras que coinciden con el gran día de la exRBD y que muchos internautas conectaron directamente con los recién casados, como si de una indirecta bien directa se tratara. Sea como fuere, ambas parejas están felices, enamoradas y disfrutando, como nunca, de las mieles del amor y de esta nueva etapa en sus vidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maite Perroni se va de' luna de miel', ¡y Claudia Martín, la exmujer de su esposo, también!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.