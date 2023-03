Maite Perroni se deja ver de nuevo con sus compañeros de RBD Como Maite Perroni está a la espera de su primer bebé, se ha mantenido fuera del ojo público de manera constante; por ello, llama la atención que esté con sus colegas de RBD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los preparativos para la gira que ofrecerán cinco de los seis integrantes de RBD están a todas marcha. Incluso, Dulce María ha estado colaborando con sus compañeros Christopher Uckerman y Christian Chávez. La que se había mantenido un poco alejada del ojo público es Maite Perroni, quien está esperando a su primer bebé. Ahora, nuevamente se deja ver con el resto de la agrupación. "Creyendo y Creando. ¡¡Gracias!!", escribieron Dulce María y Anahí en su cuenta de instagram para acompañar la imagen donde se aprecia a Maite Perroni junto a las antes mencionadas; tiene la mano en el hombro de la primera, muestra una gran sonrisa y porta un atuendo negro. Por su parte, sus colegas Uckerman y Chavéz tienen la mirada hacia arriba y también sonríen. Los cibernautas reaccionaron a esta publicación. "¡¡¡¡Lo máximo!!!! ¡Magia mi Dulce! ¡Disfruta lo que has entregado! ¡Amor por tus fans y por lo que haces! ¡¡¡Así mismo regresa!!! ¡El mundo los espera! ¡¡Ahí estaremos disfrutando de este súper regreso!! ¡Eres una persona muy especial y te quiero", escribió la cantante Fanny Lu. Maite Perroni Credit: John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Estoy soñando? Porque por el horario se suponía que estaba durmiendo"; "Gracias Dul, somos tan felices con esto"; "Y aquí estaremos esperando con ansias esas sorpresas que nos están creando mi hermosa Dulce", y "¡Son la prueba de que los sueños sí se pueden cumplir! Cuantos años hemos soñado con lo 'improbable', pero con ustedes (y con Paulo Coelho jaja) hemos aprendido que cuando pones tu alma y tu corazón en un deseo, ¡el Universo conspira para ayudarte a conseguirlo!", fueron algunos comentarios. Desde el inicio de su romance con su esposo Andrés Tovar, Maite Perroni ha mostrado de manera pública momentos importantes en su vida; seguramente, será ella quien anuncie cuando su nena llegue al mundo. El tiempo lo dirá.

