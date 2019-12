Maite Perroni ¡se comprometió con su novio! La actriz cuenta cómo fue su original y romántica pedida La actriz mexicana por fin contó que su novio Koko Stambuk le pidió que se casara con él de una forma diferente y nada convencional pero llena de amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Eso sí que es una buena noticia! En medio de la promoción de su última y exitosa película, Doblemente embarazada, todo un bombazo ya en la taquilla, Maite Perroni nos ha hecho un regalazo de Navidad. Además de esta divertida cinta y su talento, la actriz ha confesado que está comprometida con su novio, Koko Stambuk. Sencilla y natural, como es ella, ha contado que el proceso de la pedida fue mucho más normal de lo que uno podría esperar. Nada de rosas o música de fondo, tan solo dos personas enamoradas y su chico pidiéndole que se casara con él sin formalidades, sino directo y al grano, como debe ser. “Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi noiva? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, cuenta entusiasmada a la periodista Mara Patricia Castañeda en una entrañable entrevista. Y por haber, hubo hasta celebración, pero muy íntima y a su manera, con el invitado más importante de todos, su amor. “Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”. ¿Y el anillo? Pues también lo hay. “Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”, explica feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo han hecho a su manera, como les hace felices y con un amor maravilloso que salta a la vista cada vez que les vemos juntos. No hace falta nada más. Su unión es tal que hasta les hemos visto trabajando juntos mano a mano. Él como director y ella como actriz de su última película, Doblemente embarazada. “Hemos aprendido a ser cómplices, a entendernos. Somos muy diferentes pero al mismo tiempo más parecidos de lo que la gente se cree”, dice con una preciosa sonrisa de enamorada. La química profesional y personal salta a la vista y nosotros no podemos más que alegrarnos porque te lo mereces Maite. Que este 2020 llegue cargado de salud, trabajo y mucho amor. ¡Felicidades! Advertisement

Maite Perroni ¡se comprometió con su novio! La actriz cuenta cómo fue su original y romántica pedida

