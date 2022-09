¡Maite Perroni se compromete con Andrés Tovar! ¡La actriz acaba de anunciar a través de su redes sociales que se ha comprometido con su novio, Andrés Tovar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni y Andrés Tovar Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Mezcalent En octubre de 2021, Maite Perroni anunció su noviazgo con Andrés Tovar; desde entonces, la pareja se ha mostrado públicamente muy enamorada. Ahora, la actriz acaba de compartir en sus redes sociales unas románticas imágenes donde aparece junto a su pareja luciendo un bello anillo de compromiso, en lo que parece un helicóptero. "Dijimos que sí. Aquí cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo. ATB", es el mensaje que se podía leer junto a las instantáneas, haciendo referencia a las palabras de Andrés durante la pedida de mano. "Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de vis vidas. MPB", fueron aparentemente las palabras de la actriz al aceptar la propuesta. Inmediatamente, compañeros de profesión y fans, han querido felicitar a la pareja: Instagram Instagram | Credit: Instagram Maite Perroni En una entrevista exclusiva para People en Español, la mexicana confesaba estar más feliz que nunca cuando se le preguntaba por su corazón: "[Mi corazón está]Más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro", aseguraba entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿quién es el afortunado hombre que conquistó el corazón de la exintegrante de RBD y ahora se convertirá en su esposo? Tovar, de 39 años, es un productor de televisión originario de Chiapas, México. Ambos mantuvieron una relación de amistad durante años que finalmente acabó en amor. Desde que Maite hizo pública su relación con Andrés, en más de una ocasión se ha desatado el rumor de un posible embarazo. Últimamente los fans se sorprendieron al ver a la ex RBD con aparentemente una pancita fuera de lo normal y usando ropa holgada, no obstante, ambos lo han negado. ¡Muchas felicidades, pareja!

