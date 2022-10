¡Todos los detalles de la romántica boda de Maite Perroni y Andrés Tovar! La actriz anunció la buena nueva a través de una foto en blanco y negro del feliz día en sus redes. "¡Lo hicimos! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas un mes después de anunciar su compromiso, Maite Perroni ha pronunciado el "Sí, acepto" a su ya esposo, Andrés Tovar. Era la propia actriz quien así lo confirmaba a través de una romántica imagen del día de su boda, a la que acompañó con unas sentidas palabras. "¡Lo hicimos!", comienza su escrito. "Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos. Rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló." Maite Perroni y Andrés Tovar Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: Mezcalent Los enamorados se juraron amor eterno este sábado, 8 de octubre, en una ceremonia privada por lo civil en los bellos parajes de Valle de Bravo. Maite optó por un vestido de novia que entremezclaba el corte clásico con toques más contemporáneos. La actriz y cantante de 39 años lució un traje de manga larga adornado con pedrería y suaves bordados en la parte superior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo acompañó con una falda de tul con una poderosa apertura lateral que dejaba al descubierto su pierna. Fiel a este día tan especial, eligió el color blanco y también el tradicional y largo velo de novia. Aunque esta fue la única imagen que por ahora ha compartido, invitados y asistentes a la fiesta han publicado otros momentos entrañables del enlace. Entre ellos, el discurso de Andrés y Maite a los allí presentes una vez convertidos en marido y mujer. "Es un día lleno de emociones y experiencias que nos han permitido formar este camino y esta historia", dijo la también cantante visiblemente emocionada. La exintegrante de RBD se comprometió con el productor el pasado mes de septiembre, después de haberse cumplido un año del anuncio de su noviazgo. "Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte", escribió la pareja en un post conjunto en octubre del 2021, donde daban a conocer oficialmente su relación y aclaraban varios malos entendidos. La pareja se vio envuelta en un escándalo mediático cuando una publicación aseguró que empezaron a salir mientras Andrés todavía estaba con su anterior pareja, la también actriz Claudia Martín. "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático", confirmaron ambos zanjando así el asunto. Hoy, todo eso ha quedado atrás y han dado el paso de unir sus vidas en matrimonio demostrando que lo suyo es amor de verdad. ¡Muchísimas felicidades!

