¡Así fue el fiestón de cumpleaños de Maite Perroni con su amor Andrés Tovar! La actriz cumplió 39 años en un festejo a lo grande en el que no faltaron la música, las risas, sus amigas y, sobre todo, los momentos cómplices junto a su pareja. ¡Inolvidable! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más feliz y enamorada que nunca, Maite Perroni inauguró los 39 años entusiasmada y en la mejor compañía. Lo hizo en una fiesta rodeada de su gente en la que no faltó el culpable de su sonrisa: su novio Andrés Tovar. Aunque su cumpleaños fue hace unos días no ha sido hasta este fin de semana que lo ha podido celebrar por todo lo alto en una celebración cargada de música, risas y escenas inolvidables. Las imágenes que hay son las que los asistentes a la fiesta han compartido en las redes sociales ya que, de momento, la actriz y su novio no han publicado nada. Pero igual ellos son protagonistas de muchas de ellas por el amor y la dicha que desprenden. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: IG/Jessycoch Maite Perroni Maite Perroni | Credit: IG/Jessycoch Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar | Credit: IG/Fabiola Campomanes Uno de los momentos más esperados de la velada fue en el que Maite sopla las velas y pide su deseo, pero también el instante en que el productor, siempre a su lado, se acerca y se funden en un abrazo de lo más amoroso. Además de esta idílica imagen de los tortolitos, también las hay junto a sus amigas de siempre con las que la exRBD no paró de reír, bailar, charlar y disfrutar como una adolescente. Su colega y cómplice Zuria Vega fue una de las invitadas al festejo. "Feliz vida Maite adorada", le escribió en sus redes junto a esta foto de todo el grupo de amistades. "Las amo con todo mi ser", respondió la cumpleañera. En la instantánea también aparecen Marimar Vega, Adriana Louvier, Jessica Coch y Rossana Nájera, su grupo de amigas íntimas con quienes volvió a ser niña otra vez. Un día para el recuerdo y rodeada de quienes más quiere. ¡Felicidades Maite!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue el fiestón de cumpleaños de Maite Perroni con su amor Andrés Tovar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.