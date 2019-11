Maite Perroni revela qué excompañeros de RBD son sus amigos La actriz confesó con qué exintegrantes de RBD se sigue llevando a día de hoy a 10 años de la desintegración del grupo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Maite Perroni fue, sin duda, una de las integrantes de RBD más queridas por el público. Su naturalidad y carisma hicieron que la actriz y cantante mexicana conectara de una forma muy especial con millones de jóvenes alrededor del mundo que, además de admirarla, la veían como un modelo a seguir. A diez años de la desintegración del exitoso grupo musical, Perroni sigue conservando muchos de esos seguidores que se enamoraron en su día de la dulzura de ‘Lupita', así como también continúa manteniendo una hermosa amistad con algunos de sus excompañeros de RBD. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Uno de ellos es Alfonso Herrera, el inolvidable Miguel Arango de la exitosa telenovela juvenil Rebelde. "Para mí hoy Poncho Herrera es una persona importante, una persona a la que le mando un mensaje y le digo ‘necesito un consejo' y es una persona amorosa que está ahí y que incondicionalmente ha sido un amigo inteligente y sensato", aseguró la intérprete de 36 años en una reciente entrevista para el canal de Youtube de Lourdes Stephen. Image zoom IG/Alfonso Herrera "La verdad es que lo admiro mucho porque un hombre que ha logrado todo lo que ha querido siempre me merece todo el respeto […] Al final lo que Poncho siempre había deseado y soñado es lo que tiene el día de hoy y profesionalmente ha sido un hombre que ha logrado cosas increíbles", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel y La gata también reconoció tener un vínculo muy especial con Christian Chávez, quien diera vida a Giovanni Méndez en Rebelde. Image zoom Victor Chavez/WireImage "Ha sido alguien que en el proceso de la vida nos hemos encontrado en muchas distintas etapas y emocionalmente nos hemos acompañado y ha sido también muy interesante conocernos desde entonces y ahora adultamente vernos en el lugar en el que nos encontramos y compartir desde esta parte humana como amigos, en pareja, en casa, en familia […]", declaró la exRBD. Advertisement

