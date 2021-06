Maite Perroni responde a sus detractores Tras ser señalada de haber sido la responsable de una separación marital, Maite Perroni ha sido presa de ataques y ahora los enfrenta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Maite Perroni se vio envuelta en un escándalo marital luego de que fuera acusada de haber sido la causante de la separación matrimonial entre la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tovar. Ante ello, la exRBD, de inmediato, tomó cartas en el asunto y entabló un proceso legal por difamación para limpiar su nombre, donde lo único que busca en una disculpa pública por parte de Martín, según dio a conocer su abogado Guillermo Pous. A lo largo de la polémica, la protagonista de la telenovela Antes muerta que Lichita se ha mantenido alejada de los medios de comunicación y no ha dado ninguna declaración. Sin embargo, ha sido presa de ataques por parte de diversas personas. Ante ello, lanza un mensaje a sus detractores. "Cuando brillas y parece que todo está bien… siempre hay quienes quieren alimentarse de ese brillo; resulta conveniente", escribió Perroni en su cuenta de Instagram. "Pero cuando la sombra llega, son muy pocos los que iluminan tu camino". Maite Perroni Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañó el mensaje con un video, en cámara lenta, donde la intérprete de "Como yo te quiero" está en una sesión de fotos luciendo un vestido largo rosa y una gargantilla dorada. También aprovechó el mensaje para agradecer a quienes la han apoyado en los momentos difíciles. "Gracias a los que han estado y son verdaderas luces en mi vida", agregó. "Hoy tengo muy claro quiénes son. Gracias". Es bien conocido que a Maite Perroni no le gusta estar involucrada en ninguna controversia; por el contrario, siempre se ha mantenido fuera del ojo del huracán. En este ocasión no es la excepción y prefiere mantenerse concentrada en sus proyectos profesionales.

