Maite Perroni regresó a sus actividades profesionales y así se encuentra a un mes de dar a luz Tras convertirse en mamá de una nena a que llamó Lía, Maite Perroni está de regreso profesionalment. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Credit: Pablo Cuadra/Getty Images El 16 de mayo de 2023, Maite Perroni dio a conocer que se había convertido en madre de una nena a la que puso por nombre Lía. A partir de entonces, la actriz se ha dedicado al cuidado de su pequeña con apoyo de su esposo Andrés Tovar, quien ha revelado cómo maneja la integrante de RBD este nuevo proceso en su vida. Lo que llama la atención es que poco más de un mes de haber dado a luz a su primogénita, la protagonista de la serie Oscuro deseo ya regresó a sus actividades profesionales y ya está en los ensayos correspondientes de la gira de RBD. "Maite [Perroni] guerrerísima, tuvo al bebé hace un mes y está en los ensayos vocales, grabando canciones", reveló su amigo y compañero de agrupación Christian Chávez. "Es así de 'mujer deberías estar en la cama descansando'. Y no, ahí está". El cantante reveló si la pequeña acude con su mami a los ensayos de la agrupación, debido a que son fuertes y de muchas horas. "[La hija de Maite] está muy bebé, muy chiquita. Obviamente, tampoco es estar exponiéndola". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la reunión que prometió Tovar con los miembros de dicha banda para conocer a la nenita, el cantante mencionó que no se ha llevado a cabo y explicó la importante razón. "Ahorita para que la están exponiendo a cualquier cosita, todavía está muy bebé, muy bebé", enfatizó. Pese a la situación Maite Perroni ya retomó sus actividades profesionales porque la gira de RBD es un gran compromiso. "Todos estamos súper ahí, al pie del cañón, porque es lo que se merece el público y la gente", concluyó Christian Chávez.

