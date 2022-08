Maite Perroni quiere ser mamá: "Está en nuestros planes" Maite Perroni ha aclarado que aunque todavía no está esperando un bebé, sí desea convertirse en mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Victor Chavez/Getty Images Desde que Maite Perroni hiciera pública su relación con Andrés Tovar, en más de una ocasión se ha desatado el rumor de un posible embarazo. Últimamente los fans se sorprendieron al ver a la ex RBD con aparentemente una pancita fuera de lo normal y usando ropa holgada. Pero tanto Perroni como su novio han insistido en que solo se trata de especulaciones. No obstante, ante tantas interrogantes, la mexicana ha aclarado que aunque todavía no está esperando un bebé, sí desea convertirse en mamá. "No estoy embarazada, pero sí está dentro de nuestros planes", dijo la actriz en el programa de televisión mexicano Venga la alegría. "Estamos con mucho trabajo, muchas ilusiones, muchos planes, y ya los compartiremos nosotros en su momento y tiempo cuando sean realidad", aseguró. Maite Perroni y su novio Credit: Instagram/@maiteperroni Perroni también lamentó toda la polémica en que se ha visto envuelto su noviazgo desde el primer día. "Desafortunadamente nuestra historia se ha ido llenando de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo y nosotros queremos compartir la que sea realmente en el tiempo y en el momento oportuno, y ahorita estamos viviendo otra etapa, y cuando eso suceda vamos a ser los más felices de que llegue ese momento, por supuesto", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su actual pareja también ha desmentido públicamente que vayan a convertirse en padres. "No es cierto, es falso, Maite no está embarazada", aclaró Tovar a El Universal. "Tenemos muchos planes juntos, por supuesto, pero les iremos platicando y contando de nuestra voz". Por su parte, Carolina Palomo, representante de la artista, también confirmó a People en Español que todo se trataba de especulaciones. "Esta información es totalmente falsa. Los comentarios son malintencionados", dijo. "Maite está inmersa en al filmación de la serie Triada (Netflix), ¿cómo va a estar embarazada?"

