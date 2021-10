Maite Perroni confirma relación con el productor Andrés Tovar: "Pedimos respeto" Con un enfático mensaje Maite Perroni confirma su romance con Andrés Tovar, a quien su esposa acusó de haberla engañado con la cantante. La RBD cuenta su verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Maite Perroni estuvo en el ojo del huracán tras ser acusada por Claudia Martín de ser la responsable de su ruptura matrimonial con Andrés Tovar. De inmediato, la cantante tomó acciones legales por las supuestas difamaciones que se suscitaron en contra de ella por parte de la mencionada actriz y una publicación mexicana. Ahora, Perroni confirma su romance con el productor de televisión. "Pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido", mencionó en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. La integrante de RBD incluyó un serie de imágenes donde se muestra el amor que ambos se profesan, al tiempo que dejó claro lo que realmente ocurrió en su nueva relación sentimental. "Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros [Andrés y yo], nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo", explicó. "Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias", advirtió. "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de 'libertad de expresión' se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación". Mejores looks de belleza Latin Billboard 2021 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maite Perroni reveló que el idilio con Andrés Tovar inició después de que ambos habían concluido otros romances. "Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental", confesó. "Nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar", Maite Perroni "Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos, y hoy estamos muy felices juntos", reveló. "Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte".

