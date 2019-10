Maite Perroni presenta a su hermano ¡y son idénticos! La actriz y cantante mexicana revolucionó este lunes las redes sociales al compartir una foto de su apuesto hermano. ¡Conócelo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las actrices más queridas y exitosas de México gracias a su imparable carrera como actriz y cantante, pero el verdadero triunfo de Maite Perroni reside en su familia. La exRBD no puede sentirse más afortunada de las personas que forman parte de su día a día, especialmente de su hermano, a quien presentó este lunes a través de sus redes sociales. “Si yo tuviera que definir lo que es complicidad y amor incondicional, solo podría pensar que no hay palabras suficientes para explicar lo que siento por este hombre”, aseguró la inolvidable heroína de exitosos melodramas de Televisa como Cuidado con el ángel, Mi pecado y Triunfo del amor. Image zoom Maite Perroni y su hermano. Instagram Maite Perroni La actriz, que tiene millones de seguidores en las redes sociales, se deshizo en elogios hacia su hermano a través de unas emotivas palabras que le dedicó en Instagram. “Te amo hermano como no te puedes imaginar. Eres uno de los dos mejores regalos que mis papás me han dado en esta vida. Gracias no es suficiente para definir lo afortunada que me siento de caminar la vida sabiendo que existes y que me llenas el corazón de amor”, expresó Perroni junto a unas tiernas instantáneas en las que la también cantante posa con su hermano. Image zoom Maite Perroni y su hermano. Instagram Maite Perroni SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes, como era de esperarse, generaron gran revuelto entre los seguidores de la artista mexicana debido al evidente parecido físico que existe entre los hermanos Perroni. “OMG son idénticos”, comentó sorprendida una fan de Maite tras ver las fotos. “Solo con ver la foto deduje que eran hermanos”, comentó otra persona. Este no es, sin embargo, el único hermano que tiene Perroni. “Mi otro mejor regalo sin comparación me tiene prohibido subirlo a mi Instagram (ríe), pero sabe que cada una de estas palabras también son para él”, escribió Maite. Advertisement EDIT POST

