Esto es lo que realmente piensa Maite Perroni de la nueva versión de Rebelde La actriz mexicana envió buenas vibras al elenco de la nueva versión de Rebelde, la serie juvenil que la lanzó a la fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Maite Perroni, quien en esta etapa de su vida asegura estar "más feliz que nunca", envió sus buenas vibras al elenco de la nueva versión de Rebelde, la serie juvenil que la mexicana protagonizó a principio de los años 2000. "Les deseo lo mejor, la verdad creo que es un gran proyecto, es una gran oportunidad, es una nueva generación y esa energía y esa pasión y ese talento tiene que salir al mundo. Deseo que sea un éxito para todos y que lo disfruten al máximo", dijo la actriz al programa mexicano Sale el sol. "Rebelde para mí es y será siempre un corazón gigante en mi vida que solo me ha llenado de amor", añadió Perroni, quien hizo el personaje de Lupita en la versión mexicana. El 5 de enero, Rebelde llegará a Netflix de la mano de una nueva generación de actores como Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. La plataforma de streaming lanzó un video musical de la serie, el cual ha sido motivo de críticas por parte de la audiencia. "Nada superará a RBD", "Eso no es Rebelde", dijeron algunos. No obstante, la actriz Dulce María, quien encarnó el personaje de Roberta en la versión donde actuó Perroni, dijo que le había gustado mucho la nueva propuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces… Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, o sea Rebelde la canto hasta dormida. Pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros", opinó. "Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones; todas son únicas, todas van para diferente gente y pues, bueno, me dio como nostalgia y les deseo lo mejor", insistió. Para Perroni, este es una de las mejores etapas de su vida, no solo a nivel profesional sino personal en medio de su relación con el productor Andrés Tovar. "Me siento más plena que nunca en mi vida; más feliz que nunca. Clara de saber qué es lo que quiero, lo que deseo y lo que queremos construir, Y, simplemente, siendo él, en su totalidad, me enamoró", dijo a esta de Tovar a People en Español. Ante especulaciones de un presunto embarazo por estos días, la actriz añadió: "No es verdad. Una vez más, nos vemos expuestos a la opinión pública sin saber realmente cuál es la verdad de las cosas y pues, desafortunadamente, los medios de comunicación no se informan y se dejan llevar por lo que cualquier persona comunica sin responsabilidad".

