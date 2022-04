¡Maite Perroni y su novio colapsan las redes al cantar el tema más famoso de Rebelde! La actriz y su novio Andrés Tovar se lanzaron a cantar y a bailar una de las canciones más importantes del mítico grupo y los fans reaccionaron de inmediato a este gesto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Está feliz y enamorada y así se lo ha dejado saber al mundo Maite Perroni. Este fin de semana la actriz volvía a ser protagonista en las redes con un video que se ha hecho viral por el explosivo contenido del mismo. En él la también cantante aparece acompañada de su amor Andrés Tovar con quien protagonizó una de las escenas más comentadas estos días. Ambos acudían a un evento y se dejaron ver de lo más divertidos. Tanto, que hasta se atrevieron a cantar y bailar la coreografía de uno de los temas más famosos de la mítica banda Rebelde. Con el inolvidable "Y soy rebelde" de fondo, la pareja hizo viajar al pasado a muchos de los fans que poco después pudieron disfrutar de esta escena publicada de inmediato por varios usuarios. Andrés Tovar y Maite Perroni Credit: IG/Andrés Tovar La escena fue un auténtico bombazo por el curioso contenido de la misma. Y es que a Maite se la veía entusiasmada recopilando los pasos que tantas veces bailó sobre la tarima. Aunque al principio Andrés la miraba enamorado sin animarse a cantar ni bailar, fue cuando llegó el segundo tema de la velada, también de la famosa agrupación, cuando se decidió a agarrar a su chica de la cintura y dedicarle la letra de la canción "Solo quédate en silencio". Aunque por lo general los fans se mostraron entusiasmados con este arranque de Maite y ese homenaje tan bonito a la banda que le dio fama internacional, hubo otros que no entendieron muy bien que lo hiciera junto a su pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien son los menos, hay quienes consideran que su vida sentimental y amorosa no debería entremezclarse con Rebelde. Por lo general los seguidores de Maite y RBD quedaron encantados al verla de nuevo tararear y sentir con tanto cariño las canciones que tan felices han hecho a millones de personas en todo el mundo. La intérprete se veía radiante junto a su pareja y, sobre todo, orgullosa de recordar esa etapa de su vida tan significativa.

